By Antonio Galluccio

Sempre oggi la notizia di una vittima in provincia di Salerno

Coronavirus, dato allarmante in Campania: oggi 138 nuovi positivi





CAMPANIA – Più che raddoppiati da un giorno all’altro i contagi da Covid-19 in Campania. Ieri ne erano stati 60, oggi addirittura 138 con 134 tamponi in meno effettuati. Un dato che preoccupa tutti, dalle istituzioni ai cittadini.

Era dal 3 aprile, infatti, che in Campania non venivano registrati così tanti contagiati e con l’apertura delle scuole alle porte non c’è da stare sereni.

Sul dato pesano i rientri dalle mete di vacanza da paesi esteri come la Grecia e dalla Sardegna.

In Campania, oggi, si è tornato a morire: la vittima è un malato oncologico deceduto in provincia di Salerno

In Italia oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 1.210 nuovi casi e 7 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 259.345 mentre i deceduti arrivano a 35.437. Gli attualmente positivi sono 18.438 con un incremento di 935 rispetto a ieri. I Dimessi / Guariti sono 205.470 con un incremento di 267.

Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59)