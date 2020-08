Coronavirus, dentista positivo a Pozzuoli: 76 tamponi negativi su 91

By redazione

POZZUOLI – Novantuno persone sono state sottoposte al tampone naso-faringeo in seguito alla segnalazione del caso del dentista del Rione Toiano a Pozzuoli (Napoli) risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, che ha tenuto costantemente informato della situazione il sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia e che ha tracciato il link epidemiologico dei contatti avuti dal medico.

Delle 91 persone sottoposte al tampone naso-faringeo 76 sono risultate negative e 15 sono in attesa dell’ esito.

L’amministrazione comunale fa sapere che rimane, come sempre, in contatto costante con l’Asl Napoli 2 Nord e l’Unità di Crisi della Regione Campania e renderà noti gli ulteriori aggiornamenti che dovessero rendersi disponibili. (ANSA).

