Coronavirus, hostess con febbre sul volo Ryanair: si attende l’esito del tampone

Identificati in via precauzionale i passeggeri del volo su cui viaggiava l’hostess





CATANIA – Allarme all’aeroporto di Catania: una hostess a bordo del volo FR 05517, in arrivo da Milano Malpensa, è stata sottoposta al test sierologico dopo aver accertato che avesse la febbre. L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all’aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento, su richiesta del comandante. La donna, dopo l’intervento sotto bordo dell’unità di primo soccorso gestita dalla Ontario Srl, è stata trasportata dai medici all’interno della sala arrivi extra Schengen dell’Aeroporto di Catania per effettuare ulteriori controlli. Successivamente, è stata portata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all’ospedale Garibaldi centro per altri accertamenti.

L’assistente di volo è risultata negativa al test sierologico: attualmente è ricoverata in osservazione, in attesa dell’esito del tampone. Sanificate le aree all’interno delle quali è transitata la donna, così come anche l’aereo. Contestualmente, sono state attivate precauzionalmente le procedure di identificazione dei passeggeri del volo per il successivo contact tracing, in caso l’assistente di volo risultasse positiva al Covid 19.