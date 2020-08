By redazione

I congiunti sono in isolamento. Un altro figlio è in quarantena

Coronavirus in Campania, c’è un decesso: era malato oncologico. Positivi moglie e figlio





MERCATO SAN SEVERINO – Si torna a registrare decessi in Campania con positività al coronavirus, la vittima è un pensionato di Mercato San Severino, città del salernitano dove il conteggio dei morti sale a quota sei. L’uomo, ricoverato in un ospedale della provincia, aveva una malattia oncologica pregressa. Lecito supporre, dunque, che il covid abbia contribuito ad aggravare un quadro clinico già preoccupante.

Preoccupazione anche per la famiglia: positivi, infatti, moglie e figlio dell’uomo, ora posti in isolamento. Un altro figlio è in quarantena. La salma è già stata tumulata nel cimitero cittadino, senza lo svolgimento dei funerali.

