NAZIONALE – Sono 642 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 255.278 contagi. I guariti sono 204.506, 364 in più rispetto a ieri. Sette le nuove vittime, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 35.412. Questo il bollettino aggiornato a oggi diffuso dal ministero della Salute.