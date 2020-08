Coronavirus Italia: 947 nuovi contagiati e 9 i morti nelle ultime 24 ore

CAMPANIA – Sono 947 i nuovi contagiati e 9 i morti per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati dell’ultimo bollettino dell’emergenza coronavirus di oggi, venerdì 21 agosto, diffuso dal ministero della salute. Le persone attualmente positive sono 16.678, 664 in più rispetto a ieri. Sono 919 le persone ricoverate e 69 quelle in terapia intensiva.