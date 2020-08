NAZIONALE – I nuovi casi di coronavirus superano quota 500 nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute si contano 523 nuovi contagi e sei decessi, due dei quali in Lombardia, dove i nuovi positivi sono 74. In tutto i morti sono finora 35.231. Due in più i ricoverati in terapia intensiva, sette in più quelli negli altri reparti Covid.