Tutti i numeri della provincia di Caserta, comune per comune

Coronavirus, la situazione nel casertano: nessun contagio da 3 giorni, guariti in aumento





CASERTANO – Notizie positive dalla provincia di Caserta sul fronte Coronavirus. Da ormai 3 giorni non si registrano nuovi casi in Terra di Lavoro. Nelle ultime 24 ore nessun aggiornamento alla casella dei positivi, cambia ancora (e per fortuna) quella dei guariti: nella giornata di ieri altre otto persone hanno vinto la loro battaglia col Coronavirus.

Si tratta di 6 casi di Mondragone, uno di Carinola e uno di Sessa Aurunca: col boom di negativizzati degli ultimi tre giorni i positivi al Covid19 nel Casertano sono scesi ad appena 59 unità.

LA SITUAZIONE COVID NEL CASERTANO

CASI POSITIVI: 614 (+0 rispetto a ieri)

POSITIVI ATTUALI: 59 (-8 rispetto a ieri)

GUARITI: 510 (+8 rispetto a ieri)

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI: 131 (-8 rispetto a ieri)

PAESI CON POSITIVI: Mondragone (19), Villa Literno (7), Conca della Campania (6), Castel Volturno (6), Falciano (3), Sessa Aurunca (2), Carinola (2), San Nicola la Strada (3), San Felice a Cancello (2), Recale, Teano, Francolise,Casapulla, Giano Vetusto, Piedimonte Matese, Villa di Briano, Presenzano, Capua e Lusciano (1)

DECESSI: 45 (6 Santa Maria Capua Vetere, 6 Marcianise, 4 Aversa, 2 San Prisco, 3 Mondragone, 1 Caserta, 2 Vitulazio, 1 San Cipriano, 1 Castel Volturno, 1 Roccamonfina, 1 Carinola, 1 Santa Maria a Vico, 1 Orta di Atella, 2 Maddaloni, 1 Teano, 1 Bellona, 2 Casal di Principe, 1 Arienzo, 1 Castel Morrone, 1 San Tammaro, 1 Grazzanise, 1 Villa di Briano, 1 Pietravairano, 1 Cellole)

L’ELENCO DI TUTTI I COMUNI

ALIFE 1 (1 GUARITO)

ALVIGNANO 1 (1 GUARITO)

ARIENZO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (26 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2 (2 GUARITI)

CAIAZZO 4 (4 GUARITI)

CALVI RISORTA 1 (1 GUARITO)

CANCELLO ARNONE 1 (1 GUARITO)

CAPODRISE 5 (5 GUARITI)

CAPRIATI AL VOLTURNO 2 (2 GUARITI)

CAPUA 8 (7 GUARITI)

CARINARO 7 (7 GUARITI)

CARINOLA 6 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 8 (8 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3 (3 GUARITI)

CASAPULLA 10 (9 GUARITI)

CASERTA 32 (31 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 20 (13 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CELLOLE 2 (1 DECEDUTO E 1 GUARITO)

CESA 7 (7 GUARITI)

CONCA DELLA CAMPANIA 6

CURTI 3 (3 GUARITI)

DRAGONI 3 (3 GUARITI)

FALCIANO DEL MASSICO 6 (3 GUARITI)

FORMICOLA 1 (1 GUARITO)

FRANCOLISE 10 (9 GUARITI)

FRIGNANO 2 (2 GUARITI)

GIANO VETUSTO 1 (1 GUARITO)

GIOIA SANNITICA 1 (1 GUARITO)

GRAZZANISE 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 10 (10 GUARITI)

LETINO 20 (20 GUARITI)

LUSCIANO 6 (5 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 18 (16 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 30 (24 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (3 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1 (1 GUARITO)

MONDRAGONE 105 (83 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 13 (12 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PARETE 1 (1 GUARITO)

PIANA DI MONTE VERNA 1 (1 GUARITO)

PIEDIMONTE MATESE 2 (1 GUARITO)

PIETRAMELARA 3 (3 GUARITI)

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

PONTELATONE 1 (1 GUARITO)

PORTICO DI CASERTA 6 (6 GUARITI)

PRESENZANO 1

RAVISCANINA 5 (5 GUARITI)

RECALE 6 (4 GUARITI)

RIARDO 4 (4 GUARITI)

ROCCA D’EVANDRO 2 (2 GUARITI)

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 9 (7 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1 (1 GUARITO)

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (4 GUARITI)

SAN NICOLA LA STRADA 10 (6 GUARITO E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1 (1 GUARITO)

SAN POTITO SANNITICO 1 (1 GUARITO)

SAN PRISCO 9 (7 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (5 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 (28 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 5 (5 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (7 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 8 (5 GUARITI)

SPARANISE 1 (1 GUARITO)

SUCCIVO 8 (8 GUARITI)

TEANO 6 (4 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 7 (7 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 7 (7 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5 (5 GUARITI)

VILLA DI BRIANO 3 (1 GUARITO 1 DECEDUTO)

VILLA LITERNO 10 (3 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)

PAZIENTI RICOVERATI NEL CASERTANO MA NON RESIDENTI: 4 (4 GUARITI)