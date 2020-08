Coronavirus, lutto per Diego Armando Maradona: morto il cognato

ARGENTINA – Brutte notizia per Diego Armando Maradona: il cognato del Pibe de Oro è deceduto a causa del Coronavirus. Raúl Machuca, marito di Rita Maradona, era ricoverato da più di 20 giorni nella clinica Vicente López dopo aver contratto il Covid-19 e ieri mattina i medici hanno confermato la sua morte. L’uomo soffriva di ipertensione ed era in sovrappeso, quindi era a un soggetto con problemi pregressi. Non è un buon momento per la famiglia Maradona, visto che anche la sorella è risultata positiva dopo il test. Rita Maradona, conosciuta meglio come Kity, è asintomatica ed in buone condizioni, ma è stata precauzionalmente isolata. Dopo la notizia della positività della sorella era scattato l’allarme per l’attuale allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata.

FONTE: FANPAGE.IT