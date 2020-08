Coronavirus, Mihajlovic positivo: era rientrato da una vacanza in Sardegna

Dovrà stare in isolamento per due settimane





BOLOGNA – Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il Bologna. Mihajlovic è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale, Mihajlovic era rientrato da una vacanza in Sardegna, insieme alla moglie.

Sottoposto al tampone, anche se asintomatico dovrà stare in isolamento per due settimane e non potrà quindi partecipare al ritiro precampionato della squadra che comincerà in settimana a Pinzolo. Oggi sono stati fatti i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Circa un anno fa il tecnico del Bologna annunciò di essere affetto da leucemia ed è stato sottoposto anche a un trapianto di midollo.

