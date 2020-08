Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: misure prorogate al 7 settembre

By redazione





CAMPANIA – Il Presidente della Regione Campania ha firmato l’ordinanza n. 66 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, con l’ordinanza:

– viene prorogata fino alla data del 7 settembre 2020 l’efficacia di tutte le ordinanze regionali ad oggi vigenti in tema di apertura ed esercizio delle attività economiche e sociali, comprese le attività di ristorazione, delle discoteche, degli stabilimenti balneari e il trasporto pubblico locale. Si potrà continuare ad esercitare dette attività alle stesse condizioni già previste nei protocolli di sicurezza vigenti.

– è prevista anche, come misura aggiuntiva, l’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico, fissando al 24 agosto 2020 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni devono adeguarsi anche per le sedi periferiche.



Leggi o scarica l’ordinanza CLICCA QUI