Coronavirus, oggi 1071 positivi. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 64

ROMA – Sono 77674 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Continua a salire il numero dei casi con un incremento di 1071 che fa salire a 258136 il numero totale di quelli registrati dall’inizio dell’epidemia. Sono 440 i nuovi positivi rintracciati perché mostravano sintomi di infezione, mentre 631 contagiati sono stati identificati durante le attività di screening in aeroporti, ospedali e drive prevalentemente effettuati su persone asintomatiche.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 17503 con un incremento nelle ultime 24 ore di 825. Dei 17503 attuali positivi 924 sono ricoverati in ospedale, ieri erano 919, 5 in più nelle ultime 24 ore; in terapia intensiva ci sono 64 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri; in isolamento domiciliare ci sono 16515 persone positive. I guariti-dimessi oggi sono 243 in più, segnando un totale di 205203.

3 i decessi registrati, che portano il totale a 35430 dall’inizio dell’epidemia.