Coronavirus, oggi 320 nuovi positivi e 4 decessi

By redazione





ROMA – Cala il numero dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi positivi sono stati 320 contro i 479 di ieri. I decessi, invece, sono quattro, come il giorno precedente. Il numero dei casi totali ammonta così a 254.235. I guariti/dimessi sono 203.968 e i deceduti complessivamente sono 35.400. Sono questi gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute.

Attualmente sono ricoverate con sintomi 810 persone (+23 rispetto a ieri), alle quali si aggiungono 58 ricoverati nelle terapie intensive (+2). In isolamento domiciliare ci sono 13.999 (+109) persone, per un totale di attualmente positivi di 14.867 contro i 14.733 di ieri.

Quanto alle regioni, il Lazio con 51 contagi registra oggi il maggior numero di nuovi casi. Seguono Veneto con 46, Lombardia con 43, Emilia Romagna con 41, Campania con 34, Toscana con 21, Piemonte e Liguria con 16. Non si registra nessun nuovo caso in due sole regioni: Molise e Basilicata. L’incremento di tamponi è di 30.666 per un totale di 7.588.083. I tamponi testati finora sono 5.500.970.