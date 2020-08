By redazione





ROMA – Tornano a crescere i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in più rispetto al giorno precedente (254.636 i casi totali). In aumento anche i tamponi effettuati: 53.976, 23mila in più di ieri.

Sale a 5 il numero dei nuovi deceduti (ieri 4), che portano il totale a 35.405. I guariti sono 174 in più (204.142 il totale). I maggiori incrementi di contagiati si sono verificati in Veneto (60), Lombardia (50) e Lazio (43). Questi i dati del ministero della Salute.