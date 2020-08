By Ciro De Liddo





POZZUOLI – Coronavirus, paura a Pozzuoli: positivo uno stagista del Comune.

Allerta Covid nella sede centrale del comune di Pozzuoli per uno stagista risultato positivo al virus. Il giovane, residente a Napoli e impegnato come stagista da qualche mese presso l’ufficio tecnico che ha sede nella palazzina n. 3 al Rione Toiano, era stato sottoposto come da prassi al test sierologico, risultato negativo.

Successivamente, però, si è sottoposto all’esame del tampone risultando positivo. Ora, quindi, si attendono i risultati del secondo esame. In via precauzionale, i responsabili dell’ufficio tecnico hanno disposto la chiusura dell’ufficio per procedere alla sanificazione dei locali.

Effettuato anche 20 tampini per gli altri dipendenti del comune che hanno contatto con il giovane stagista. Funzionano regolarmente, invece, tutti gli altri uffici del complesso comunale al Rione Toiano. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

