Coronavirus, ragazzo positivo dopo una vacanza in Spagna

BATTIPAGLIA – Nuovo caso di Coronavirus a Battipaglia. Contagiato un giovane rientrato dalla Spagna dove aveva trascorso le vacanze.

Appena giunto a Battipaglia, come prevedono le normative, il ragazzo è stato sottoposto al test per appurare se avesse contratto il Coronavirus ed è risultato positivo. Il giovane era asintomatico ed è in quarantena. L’Asl e la polizia municipale stanno ricostruendo i contatti del giovane con le altre persone appena è rientrato in Italia in modo tale da avviare la profilassi di prevenzione

