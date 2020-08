Coronavirus, respira il casertano: nessun nuovo contagio e sette guariti

CASERTANO – Dopo la brutta notizia di ieri, con un decesso per la prima volta da settimane nel casertano, l’aggiornamento odierno dell’Asl di Caserta lascia ben sperare sull’evoluzione della pandemia nella zona.

Nelle ultime 24 ore non solo non ci sono stati nuovi casi positivi ma sono guarite addirittura 7 persone. Due negativizzati ciascuno per Mondragone e Conca della Campania che proprio ieri ha pianto per la 73enne positiva deceduta al Covid Hospital di Maddaloni. Altri guariti a Castel Volturno, Casapulla e Piedimonte Matese: le ultime due città non hanno più contagiati e sono dichiarate al momento Covid Free.

Il numero dei positivi ora in provincia di Caserta è sceso a 46 unità.

LA SITUAZIONE COVID NEL CASERTANO

CASI POSITIVI: 620 (+0 rispetto a ieri)

POSITIVI ATTUALI: 46 (-7 rispetto a ieri)

GUARITI: 528 (+7 rispetto a ieri)

QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI: 117 (-12 rispetto a ieri)

PAESI CON POSITIVI: Mondragone (12), Villa Literno (10), Castel Volturno (5), Conca della Campania (2), Falciano (2), Carinola (2), San Nicola la Strada (2), San Felice a Cancello (3), Recale, Teano, Villa di Briano, Presenzano, Raviscanina, Teverola, Capua, Sessa Aurunca e Lusciano (1)

DECESSI: 46 + 1 rispetto a ieri (6 Santa Maria Capua Vetere, 6 Marcianise, 4 Aversa, 2 San Prisco, 3 Mondragone, 1 Caserta, 2 Vitulazio, 1 San Cipriano, 1 Castel Volturno, 1 Roccamonfina, 1 Carinola, 1 Santa Maria a Vico, 1 Orta di Atella, 2 Maddaloni, 1 Teano, 1 Bellona, 2 Casal di Principe, 1 Arienzo, 1 Castel Morrone, 1 San Tammaro, 1 Grazzanise, 1 Villa di Briano, 1 Pietravairano, 1 Cellole, 1 Conca della Campania)

L’ELENCO DI TUTTI I COMUNI

ALIFE 1 (1 GUARITO)

ALVIGNANO 1 (1 GUARITO)

ARIENZO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

AVERSA 30 (26 GUARITI E 4 DECEDUTI)

BELLONA 9 (8 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CAIANIELLO 2 (2 GUARITI)

CAIAZZO 4 (4 GUARITI)

CALVI RISORTA 1 (1 GUARITO)

CANCELLO ARNONE 1 (1 GUARITO)

CAPODRISE 5 (5 GUARITI)

CAPRIATI AL VOLTURNO 2 (2 GUARITI)

CAPUA 8 (7 GUARITI)

CARINARO 7 (7 GUARITI)

CARINOLA 6 (2 GUARITI E 1 DECEDUTO)

*CARCERE SANTA MARIA C.V. 4

CASAGIOVE 8 (8 GUARITI)

CASAL DI PRINCIPE 7 (5 GUARITI E 2 DECEDUTI)

CASALUCE 3 (3 GUARITI)

CASAPULLA 10 (10 GUARITI)

CASERTA 32 (31 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CASTEL MORRONE 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CASTEL VOLTURNO 20 (14 GUARITI E 1 DECEDUTO)

CELLOLE 2 (1 DECEDUTO E 1 GUARITO)

CESA 7 (7 GUARITI)

CONCA DELLA CAMPANIA 6 (3 GUARITO E 1 DECEDUTO)

CURTI 3 (3 GUARITI)

DRAGONI 3 (3 GUARITI)

FALCIANO DEL MASSICO 6 (4 GUARITI)

FORMICOLA 1 (1 GUARITO)

FRANCOLISE 10 (10 GUARITI)

FRIGNANO 2 (2 GUARITI)

GIANO VETUSTO 1 (1 GUARITO)

GIOIA SANNITICA 1 (1 GUARITO)

GRAZZANISE 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

GRICIGNANO D’AVERSA 10 (10 GUARITI)

LETINO 20 (20 GUARITI)

LUSCIANO 6 (5 GUARITI)

MACERATA CAMPANIA 2 (2 GUARITI)

MADDALONI 18 (16 GUARITI E 2 DECEDUTI)

MARCIANISE 30 (24 GUARITI E 6 DECEDUTI)

MARZANO APPIO 3 (3 GUARITI)

MIGNANO MONTELUNGO 1 (1 GUARITO)

MONDRAGONE 105 (90 GUARITI E 3 DECEDUTI)

ORTA DI ATELLA 13 (12 GUARITI E 1 DECEDUTO)

PARETE 1 (1 GUARITO)

PIANA DI MONTE VERNA 1 (1 GUARITO)

PIEDIMONTE MATESE 2 (2 GUARITI)

PIETRAMELARA 3 (3 GUARITI)

PIETRAVAIRANO 2 (1 GUARITO E 1 DECEDUTO)

PONTELATONE 1 (1 GUARITO)

PORTICO DI CASERTA 6 (6 GUARITI)

PRESENZANO 1

RAVISCANINA 6 (5 GUARITI)

RECALE 6 (5 GUARITI)

RIARDO 4 (4 GUARITI)

ROCCA D’EVANDRO 2 (2 GUARITI)

ROCCAMONFINA 1 (1 DECEDUTO)

SAN CIPRIANO D’AVERSA 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SAN FELICE A CANCELLO 10 (7 GUARITI)

SAN MARCELLINO 1 (1 GUARITO)

SAN MARCO EVANGELISTA 4 (4 GUARITI)

SAN NICOLA LA STRADA 10 (7 GUARITO E 1 DECEDUTO)

SAN PIETRO INFINE 1 (1 GUARITO)

SAN POTITO SANNITICO 1 (1 GUARITO)

SAN PRISCO 9 (7 GUARITI E 2 DECEDUTI)

SAN TAMMARO 6 (5 GUARITI e 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA A VICO 5 (4 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 (28 GUARITI E 6 DECEDUTI)

SANTA MARIA LA FOSSA 5 (5 GUARITI)

SANT’ARPINO 8 (7 GUARITI E 1 DECEDUTO)

SESSA AURUNCA 8 (7 GUARITI)

SPARANISE 1 (1 GUARITO)

SUCCIVO 8 (8 GUARITI)

TEANO 6 (4 GUARITI 1 DECEDUTO)

TEVEROLA 8 (7 GUARITI)

TRENTOLA DUCENTA 7 (7 GUARITI)

VALLE DI MADDALONI 5 (5 GUARITI)

VILLA DI BRIANO 3 (1 GUARITO 1 DECEDUTO)

VILLA LITERNO 10 (3 GUARITI)

VITULAZIO 3 (1 GUARITO E 2 DECEDUTI)

PAZIENTI RICOVERATI NEL CASERTANO MA NON RESIDENTI: 4 (4 GUARITI)