Coronavirus, un nuovo caso nel comune casertano: l’annuncio del Sindaco

SAN NICOLA LA STRADA – C’è uovo caso positivo al Coronavirus a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Ad annunciarlo il sindaco Vito Marotta attraverso un lungo post su Facebook.

“Una domenica impegnativa sul fronte della tutela della salute – dice il primo cittadino – l’indagine epidemiologica condotta dall’Unità di prevenzione dell’Asl ha portato alla luce un nuovo caso positivo riguardante una persona che risiede nel nostro Comune. Le condizioni dell’ammalato – continua il primo cittadino – non destano preoccupazioni e nei suoi confronti è stato disposto l’isolamento fino alla guarigione. Nel corso della giornata di ieri gli operatori del Centro Covid dell’ASL, insieme alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, si sono messi al lavoro per ricostruire le cerchie dei contatti, che sono state individuate e poste in isolamento fin quando i controlli daranno la certezza che non esistono focolai di infezione. Finora non sono emersi altri casi a San Nicola la Strada, e la situazione è pienamente sotto controllo. Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile controllano il rispetto dell’isolamento e stanno provvedendo alle necessità delle persone in quarantena.