Coronavius: nuovi casi a Marano, Casoria e Ercolano

MARANO/ CASORIA / ERCOLANO – Nuovi casi di Coronavirus si sono registrati in provincia di Napoli. Il totale 3: uno a Marano, dove attualmente i casi sono arrivati a 4; uno a Casoria ed uno ad Ercolano. La notizia del nuovo contagio a Marano è stata comunicata attraverso la pagina istituzionale del Comune, a Casoria lo ha annunciato il sindaco Bene e ad Ercolano il primo cittadino Buonajuto.

ANNUNCIO SINDACO CASORIA

Nella serata di ieri il Raffaele Bene, attraverso un video, ha cosi annunciato la situazione in città:”Vi comunico un nuovo positivo, quindi a Casoria abbiamo raggiunto un totale di 4 concittadini positivi al Covid. Si tratta di un 80enne ospedalizzato, un concittadino che è stato in vacanza a Malta, un’infermiera e uno che ha avuto contatti con la Francia.”

ANNUNCIO SINDACO ERCOLANO

Anche il sindaco Ciro Bonajuto, attraverso i social, ha comunicato ai suoi cittadini di un nuovo positivo in città: ” Dopo due settimane anche a Ercolano è stato registrato un nuovo caso positivo e si tratta proprio di una ragazza di 20 anni che è stata presa in cura appena ha manifestato i primi sintomi della malattia. Al momento è in isolamento con tutta la sua famiglia, ma è in buone condizioni di salute.”

