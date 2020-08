Covid-19, giovani rientrano dalle vacanze e prendono d’assalto il Cotugno

NAPOLI – Cotugno preso d’assalto. Tanti i giovani che rientrati dalle vacanze si sono recati al nosocomio per fare i tamponi per verificare la positività al contagio Covid-19. Qualcuno è arrivato addirittura con trolley e valigie al seguito.

Tutti si sono precipitati in ospedale con un solo obiettivo: fugare ogni dubbio sulla possibilità di aver contratto il Covid durante le vacanze all’estero, mettendosi al riparo dall’ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che impone quarantena e test nasofaringei ma che, in questo caso, è stata male interpretata con l’invasione ospedaliera. L’afflusso dei vacanzieri, come riportato da Il Mattino, non si è mai interrotto durante l’arco dell’intera giornata, ha riguardato un’altissima percentuale di giovani, sfiorando 200 presenze all’esterno del nosocomio. Cifre esorbitanti per un ospedale che, dall’inizio dell’emergenza, è stato strutturato per i ricoveri Covid e l’esecuzione dei tamponi solo in casi di sintomatologia conclamata, non certo per il caos esploso ieri.

