Covid-19, nuova ordinanza per l’Isola di Capri: da domani mascherina tutto il giorno

CAPRI – Da domani al prossimo 30 agosto nel comune di Capri sarà obbligatorio indossare tutto il giorno la mascherina. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata nella mattinata di oggi dal sindaco del Comune dell’isola azzurra, Marina Lembo. Il primo cittadino di Capri aveva già disposto, nei giorni scorsi, l’uso della mascherina dalle 18 alle 4 del mattino, solo nel corso del week end ma con l’ordinanza di oggi si fa obbligo di indossare la mascherina facciale a chiunque transiti sul territorio del comune di Capri e frequenti le aree pubbliche o aperte al pubblico.

E’ stata ampliata la zona, prevista nella prima ordinanza, dove vigeva l’obbligo e che andava dalla piazza Strina alla Piazzetta e alle aree limitrofe del centro.

L’area, secondo l’ordinanza di oggi, infatti va da largo due Golfi di via Roma fino a piazza Umberto I (Piazzetta) per continuare nelle zone dove già vigeva il divieto per estendersi lungo via Vittorio Emanuele (Quisisana), via le Botteghe, via Fuorlovado, via Camerelle, via Certosa, via Ignazio Cerio, viale Giacomo Matteotti (Giardini di Augusto) e via Federico Serena.

L’ordinanza è stata poi estesa alle strade di Marina Grande dove include via Cristoforo Colombo fino all’ingresso del Porto Turistico, il molo detto il Pennello, il molo della Banchinella e le piazze adiacenti gli sbarchi: piazza Vittoria, piazzetta Angelo Ferraro, l’intera area delle biglietterie di aliscafi, funicolare e bus e un tratto della via provinciale Marina Grande nel tratto che va da piazza Vittoria fino al terminal degli autobus di linea. L’obbligo include anche la piazzetta Antonio de Curtis a Marina Piccola.

Altresì è fatto obbligo indossare le mascherine anche alle fermate degli autobus durante l’attesa ed anche nelle zone dei parcheggi del servizio taxi. Dall’obbligo sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni ed anche i soggetti con forti disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Alla Polizia Municipale e agli altri agenti di forza pubblica si chiede di vigilare sull’osservanza dell’ordinanza firmato oggi dal sindaco Lembo adottando le opportune sanzioni nei confronti dei trasgressori così come previsto dalla legge