Covid-19, obbligo mascherina all’aperto. Tarro: “Non servono a niente e col caldo sono addirittura nocive”

By Giovanna Iazzetta

ITALIA – All’indomani della decisione del governo, visto l’aumento dei contagi, riguardo la chiusura delle discoteche e l’uso delle mascherine all’aperto, il medico ricercatore Giulio Filippo Tarro si è espresso a riguardo.

Il ricercatore attraverso la sua pagina facebook ha scritto: “Le mascherine all‘ aperto non servono a niente e d‘estate col caldo sono addirittura nocive per la salute. Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future”

