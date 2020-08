Covid nell’Agro Aversano, positiva una ragazza rientrata dalla Sardegna

In quarantena anche i familiari della ragazza, tutti sono in attesa dell’esito del tampone





LUSCIANO – Un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di una ragazza asintomatica tornata dalle vacanze in Sardegna. In quarantena anche i familiari della ragazza; tutti sono in attesa dell’esito del tampone. I casi totali quindi nell’agro aversano sono 9.

L’annuncio è stato fatto, attraverso i social, dallo stesso sindaco Esposito Nicola: “Buongiorno concittadini, anche oggi devo purtroppo comunicarvi che in Paese c’è un altro caso di persona affetta da Covid-19.

Si tratta di una ragazza asintomatica tornata dalle vacanze in Sardegna. I suoi familiari sono da subito tutti in quarantena e in attesa dell’esito del tampone.

Siamo quindi a 9 casi. Tutti i parenti delle altre persone affette da Covid-19 sono state tutte controllate, la maggior parte risultano negative e sono monitorate continuamente.