Covid, nuovo focolaio ad Aversa per 8 ragazzi tornati dalle vacanze

AVERSA – Dopo il focolaio di Roccamonfina dove i positivi restano a 19, nel casertano ce n’è un altro che prende piede: stiamo parlando di Aversa. Il sindaco Alfonoso Golia, attraverso i social, ha comunicato la positività di 8 nuovi ragazzi rientrati dalle vacanze.

Il primo cittadino sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Cari concittadini buonasera,

Ci è stata comunicata la positività di 8 nuovi tamponi, quindi i casi di Coronavirus attivi nella nostra città sono saliti a 20. Stanno tutti abbastanza bene, sono per la gran parte giovani asintomatici anche se c’è qualcuno che ha febbre e lievi difficoltà respiratorie.

Come sapete nella serata di ieri ho deciso di ripristinare l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto e oggi ho chiesto alle forze dell’ordine più controlli per il rispetto di tutte le normative attualmente vigenti per ridurre il rischio contagio da Covid.

Ne approfitto per invitare tutti alla calma e a non effettuare la caccia al positivo. Nei giorni scorsi su WhatsApp sono circolate false liste, gravemente lesive della privacy delle persone. Oggi pomeriggio, invece, circolava un numero sballato di nuovi positivi. Un numero talmente alto che ha generato apprensione e panico.

Vi invito ad attingere solo a fonti ufficiali. Non ho mai nascosto nulla e continuerò ad agire con la massima trasparenza. Comportiamoci responsabilmente.”

