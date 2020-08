Dramma nel napoletano: Giovanni muore a 17 anni durante un’escursione

E’ intervenuto l’equipaggio di elisoccorso ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare





TORRE DEL GRECO – Lutto a Torre del Greco: un giovane 17enne è deceduto a causa di un malore, probabilmente provocate dalle alte temperature degli ultimo giorni. La vittima si chiamava Giovanni Articolo ed è morto mentre stava partecipando a un’escursione col gruppo scout sui Monti Lattari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti: il ragazzo era impegnato in un’escursione con il gruppo scout sui Monti Lattari quando non si è sentito bene ed è svenuto, accasciandosi al suolo. Prontamente è stato chiamato il 118 per prestare soccorso, intervenendo con l’equipaggio di elisoccorso. Tuttavia i tentativi di rianimarlo sono risultati vani: per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

La foto del ragazzo è di “Mariella Romano – Cronaca e Dintorni”.

