Fingono di aiutare l’anziana a salire sul bus e le rubano il borsello: arrestati

By Giovanna Iazzetta





NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici -Ercolano transitando in piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in direzione di via Diaz.

I poliziotti, grazie alle descrizioni della vittima, hanno bloccato i due borseggiatori in via IV Novembre ed hanno accertato che, poco prima, con il pretesto di aiutare la donna a salire a bordo di un autobus fermo al capolinea in piazza, le avevano sottratto il borsellino dal carrello della spesa.

Antonio Di Maso e Domenico Milo, napoletani di 61 e 54 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, mentre il borsello è stato restituito alla donna.

COMUNICATO STAMPA

