Fitti estivi e droga, controlli dei militari sulle isole: 4 arresti

ISCHIA/ PROCIDA – Inizia oggi la settimana di ferragosto e si intensifica l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli.

Un impegno senza sosta che ha condotto i carabinieri della locale compagnia a controllare 370 persone – 45 delle quali già note alle ffoo – 167 veicoli e 29 natanti.

Intenso l’utilizzo delle motovedette dell’Arma per garantire la sicurezza dei bagnanti: 26 le sanzioni notificate ad altrettanti proprietari di imbarcazioni. Tra questi 7 sono stati multati perché sorpresi sotto costa a velocità elevate, 8, invece, quelli che non rispettavano la distanza minima dalla costa.

2 le persone denunciate a Procida per aver fittato abusivamente il proprio appartamento, senza comunicare all’autorità di p.s. le generalità dei turisti ospitati.

Presidiato il porto di Ischia per regolare i flussi turistici e per assicurare – grazie anche ai cani antidroga del nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno – che l’isola non fosse raggiunta da sostanze stupefacenti.

Un 32enne di Forio è stato così trovato in possesso di 4 bustine di marijuana e 2 di hashish per complessivi 18 grammi di droga. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

3 i turisti segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.

Ancora una denuncia per un 55enne incensurato ischitano: aveva allargato la sua abitazione realizzando una camera di oltre 30 mq senza alcun titolo autorizzativo.

21 le contravvenzioni al cds notificate, molte delle quali per guida senza casco e mancata copertura assicurativa.

I controlli continueranno ogni giorno.

