Focolaio a Sant’Antonio Abate, oggi e domani tamponi per tutti

SANT’ANTONIO ABATE – Da questa mattina tamponi per tutti i cittadini di Sant’Antonio Abate a comunicarlo è stato il primo cittadino del comune.

Partito dall’ Hotel La Sonrisa, il focolaio si è esteso maggiormente da spingere De Luca a dichiarare una “mini zona rossa”. Ilaria Abagnale, ha deciso di effettuare i tamponi a tutta la popolazione nelle giornate di domani 14 agosto e del 15 agosto. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino sulla propria pagina Facebook:

“A seguito dell’ordine disposto dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con Ordinanza Regionale n.67 del 13.8.2020, in particolare al punto 1.5, in coordinamento con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e d’intesa con la ASL competente, abbiamo assicurato che siano effettuati test sierologici e/o tamponi diagnostici a tutta la popolazione del Comune di Sant’Antonio Abate. Al fine di ripartire perfettamente l’intero territorio e tenere lo stesso sotto controllo, abbiamo deciso che le analisi saranno effettuate presso le sedi elettorali individuate nei plessi scolastici durante il periodo delle elezioni amministrative. Per cui,tutti i cittadini, compresi minori dell’età dell’infanzia, sono invitati a recarsi presso la rispettiva sezione elettorale di appartenenza, riportata all’interno della scheda elettorale in vostro possesso, nei giorni 14 e 15 agosto 2020, dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In quanto Sindaco, vi invito a riflettere ed a comprendere che l’unico modo per svincolarsi dalla situazione attuale, non è altro che rispettare le direttive impartite. Abbiate la volontà di mostrare a voi stessi ed alle persone a cui tenete di più che fareste qualsiasi cosa pur di saperli al sicuro“.

LE DICHIARAZIONI DI IMMA POLESE

Intanto Imma Polese, proprietaria dall’Hotel La Sonrisa, attraverso i social ha fatto sapere: “Cari amici – scrive Donna Imma Polese sul social network – vi ringrazio per le manifestazioni di affetto. Stiamo attraversando un periodo difficile, ci siamo presi un grande spavento. Abbiamo deciso di fare i tamponi a tutta la famiglia e tutto il personale, la struttura è stata sanificata ed è temporaneamente chiusa. Io per fortuna sto bene e sono risultata negativa. Al momento nessuno è in pericolo, vi terrò informati. Supereremo anche questo periodo, ci vorrà forza e pazienza ma ce la faremo. Presto tutto questo passerà, e allora, quando saremo certi che non ci saranno più rischi riapriremo le porte e ci rivedremo. Intanto vi abbraccio dal Castello

