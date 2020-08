By redazione

Francesco Guarino candidato alle Regionali con Italia Viva: “In campo per il mio territorio”





GIUGLIANO – Francesco Guarino è ufficialmente candidato con Italia Viva alle elezioni regionali della Campania, la presentazione delle liste era l’ultimo step da compiere prima di dare il via alla vera campagna elettorale. Lo abbiamo incontrato in redazione per un’intervista, ecco il video: