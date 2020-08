Giallo a Giugliano: uomo trovato morto dissanguato in auto

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Giallo a Giugliano dove un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato morto all’interno di un’auto. L’uomo era pieno di ferite ed, al volante, aveva cercato di salvarsi ma è morto dissanguato dopo avere accostato. E’ molto probabile che sia stato ferito in un altro luogo e sia poi giunto in via I° Maggio, di fronte ad un centro scommesse, nei pressi del bocciodromo e della Villa Comunale di Giugliano, dove poi ha perso la vita all’interno della vettura. Sul misterioso episodio indagano le forze dell’ordine.

L’uomo si chiamava Carmine Fammiano. L’uomo sarebbe stato ferito mortalmente da colpi di pistola. Sul posto sono giunte un’ambulanza e la Guardia di Finanza.

