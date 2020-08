By Giovanna Iazzetta

Giugliano, abitazione in fiamme: vigili del fuoco sul posto





GIUGLIANO – Abitazione in fiamme a Giugliano. I fatti sono avvenuti ieri verso le 14 in via prima traversa Antica Giardini.

L’incendio è stato causato da un corto circuito di un cavo di alimentazione. In casa al momento dell’accaduto non c’era nessuno. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Giugliano – Villaricca.

IMMAGINE DI REPERTORIO

