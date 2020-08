Giugliano al voto, la lista di Potere al Popolo con Arianna Organo a Sindaco

By redazione

La lista sostiene l’unica donna che si propone come primo cittadino





GIUGLIANO – Potere al Popolo in corsa per il consiglio comunale di Giugliano, a sostegno della candidatura a sindaco di Arianna Organo, unica donna tra i quattro pretendenti alla fascia tricolore. Questa la lista dei venticinque aspiranti consiglieri comunali per le elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre:

1 REGA ANTONIO

2 CIMMINO SABATINO

3 SAVASTANO PIETRO

4 POMMELLA FRANCESCO

5 AVOLIO ANTONELLA

6 PEREZ GENNARO

7 DE SIMONE LUIGI

8 CECERE SALVATORE

9 PASSERO LUIGI

10 CAMBRIA LUCA

11 SELCIA ASSUNTA

12 MADDALUNO MICHELE

13 SANTI ERSILIA

14 MIGLIACCIO MARTINA

15 PRATO GIUSEPPE

16 CIMMINO NOEMI

17 NAPPA MICHELE

18 CERQUA LUISA

19 DEL CUOCO IMMACOLATA

20 PALMA FRANCESCO

21 NAPPA MICHELA

22 DI TUCCIO GERARDO

23 SANTANGELO ANTONIO

24 SPERANDEO ALFREDO

25 VERDE ALESSANDRO