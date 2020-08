Giugliano al voto, Maria Taglialatela Scafati candidata con Fratelli d’Italia

GIUGLIANO – Maria Taglialatela Scafati corre per un seggio al consiglio comunale di Giugliano con la lista di Fratelli d’Italia, nella coalizione di centro destra a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Pietro Maisto. 47 anni, insegnante in una scuola elementare della città, Maria punta per la seconda volta ad accedere all’assise giuglianese dopo l’eccellente risultato della precedente tornata, quando con 520 preferenze fu la prima dei non eletti nella lista Guarino Sindaco e seconda più votata in tutte e quattro le civiche afferenti all’allora candidato sindaco Luigi Guarino.

Un importante riscontro che è stato da stimolo nell’accettare la proposta di Fratelli d’Italia a scendere nuovamente in campo: “Ringrazio vivamente il coordinatore cittadino Pasquale Ascione per avermi voluto fortemente al suo fianco, la presenza di un amico dai valori indiscutibili come lui mi ha reso molto più semplice scegliere di impegnarmi ancora. Anche la scelta del partito è stata naturale, Fratelli d’Italia incarna e promuove i miei valori”.

Maria è sorella di Orazio, professionista molto noto in città. Anche per lei dunque, con la presentazione ufficiale delle liste, parte una intensa campagna elettorale: “Parlerò ai miei concittadini di famiglia, sicurezza, amore per la città. Giugliano ha bisogno di crescere sotto tanti aspetti, io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo”.