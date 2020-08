By Antonio Galluccio

Giugliano, Alfonso Sequino annuncia: “Non mi candido ma non starò fermo”





GIUGLIANO – “Le motivazioni di una scelta” è questo il titolo di un post di Alfonso Sequino che annuncia che non sarà tra i candidati in questa tornata elettorale:

”Intendo innanzitutto fare un sincero e sportivo in bocca al lupo a tutti gli amici candidati in questa competizione elettorale e in particolare ai candidati alla carica di sindaco ad oggi ufficiali: Poziello, Pirozzi, Maisto, Organo.

In questi anni non ho fatto mancare il mio impegno ad un’area politica in cui sono cresciuto umanamente e politicamente ed alla quale ho offerto il mio contributo, che fosse dai banchi della maggioranza o della minoranza”, continua Sequino.

Ho costruito insieme ad una rinnovata e ritrovata classe dirigente quel centro destra mosso da valori, idee e proposte.

Ero pronto a guidare una coalizione, sostenuto dai vertici del mio partito cui va la mia gratitudine, che fondasse le proprie radici in questa prospettiva ed oggi mi sembra giusto lasciare spazio a chi, invece, è pronto a candidarsi a rappresentare la città dai banchi del Consiglio ed è per questo che ho deciso di non candidarmi”, rivela l’ex consigliere comunale di Forza Italia.

La mia non candidatura non rappresenta ferie anticipate ma anzi – conclude – da uomo di squadra e di area quale sono, sosterrò chi mi ha sostenuto e continua a farlo tutt’oggi, per continuare ad affermare la visione di città condivisa e costruita in questi anni con la mia squadra“.