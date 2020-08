Giugliano, Anna Russo e cambiaMenti a sostegno di Maisto per il centrodestra

GIUGLIANO – La lista cambiaMenti si è esposta a sostegno della candidatura a sindaco di Alfonso Sequino, ritenendola la sintesi naturale di un percorso comune che ci ha visti spalla a spalla in questi anni attraverso un percorso fatto di temi e di battaglie come la salvaguardia dell’ambiente, la ricollocazione della comunità Rom, l’apertura degli spazi pubblici e la cura della città. Percorso che ci ha visti fare seria opposizione ad una gestione della città che oggi ci viene consegnata e rappresentata in tutto il suo fallimento amministrativo.

Il centro destra che abbiamo rappresentato è diventato un contenitore attrattivo, diverso, rilanciato, sano. Un contenitore che ha invitato anche forze politiche equidistanti a ritenerlo competitivo al punto da avvicinarsene. Oggi il centro destra non può prescindere dalla nostra presenza e dalle anime che lo hanno interpretato fino ad oggi e non possiamo sottrarci oggi dal continuare a costruire quella casa fatta di idee e progetti per tempo inseguiti e che oggi abbiamo il dovere di mettere in opera.

Sosteniamo il progetto di centro destra e la candidatura di Giuseppe Pietro Maisto alla carica di sindaco, col quale abbiamo raggiunto una intesa programmatica per noi imprescindibile e ragione assoluta per ogni competizione che voglia lasciare spazio ai fatti il giorno dopo gli annunci. Siamo certi che questa intesa possa dare una spinta attrattiva alla coalizione che si candida a guidare la città attraverso le energie di un gruppo che ha già dimostrato entusiasmo, motivazione, idee e visione.

COMUNICATO STAMPA