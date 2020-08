By Giovanna Iazzetta

Indagini in corso sulle fognature

Giugliano, colpo in pieno centro nella notte: bottino da 50.000 euro





GIUGLIANO –Ennesimo furto nella notte ad un esercizio commerciale di Giugliano. Questa volta è toccata alla tabaccheria D’Alterio dopo via Licante all’imbocco di via Mario Pirozzi.

I malviventi hanno agito in maniera indisturbata, in quanto hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale attraverso l’impianto fognario. Hanno rubato tabacchi, gratta e vinci e marche da bollo. Secondo quanto riferito pare che la cifra del bottino, portato via dai malviventi, si aggira intorno ai 50.000 euro

Sul posto gli agenti del commissariato di Giugliano – Villaricca.

