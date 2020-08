Giugliano, domani i funerali di Carmine: vicina la verità sul suo omicidio

GIUGLIANO – Domani ci sarà l’ultimo saluto a Carmine Fammiano. Il funerale sarà celebrato alle ore 12.00 nella Parrocchia di San Pio X°.

Il 41enne colpito da alcuni colpi di arma da fuoco e morto dissanguato nella sua auto in via I Maggio, lo scorso venerdì. Per gli inquirenti, al momento del ritrovamento, l’ipotesi più attendibile era quella della rapina finita male. Ma nel corso delle indagini e con i vari rilevi del caso, la dinamica dei fatti e soprattutto il luogo in cui è avvenuto l’agguato cominciano ad essere chiari. Infatti in via Selva Piccola sono stati ritrovati alcuni bossoli dei proiettili che hanno ucciso Carmine Fammiano. Sarebbe quello, quindi, il luogo dell’agguato.

Proprio in quella zona si stanno concentrando le indagini degli inquirenti che stanno indagando sulle persone che hanno attività commerciali. L’omicida potrebbe aver ucciso Fammiano al culmine di una lite.

