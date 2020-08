Giugliano, in due con la pistola per rapinare commerciante: banditi in fuga





GIUGLIANO – Arma in pugno entrano in un negozio di frutta e verdura di via Aniello Palumbo a Giugliano per farsi consegnare l’orologio che il commerciante aveva al polso. E’ accaduto poco dopo le 7,30 di oggi. In azione due banditi, con il volto coperto da passamontagna.

Il commerciante stava scaricando la frutta da un camioncino per riporla sui banchi quando sono comparsi i malviventi, giunti sul posto a bordo di una utilitaria. Quindi hanno intimato all’uomo di consegnare l’orologio, che secondo testimonianze dovrebbe essere una imitazione di Rolex.

Il commerciante ha tentato di allontanarsi e di salire a bordo di un camion della nettezza urbana che era nei paraggi, ma poi ha dovuto cedere anche perché il conducente impaurito non l’ha fatto salire.

Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano.