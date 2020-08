Giugliano, la carica dei 760. Tutte le liste e i candidati al consiglio comunale

GIUGLIANO – Con la scadenza fissata per le ore 12 si è conclusa la fase preliminare che porterà alle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre, ovvero quella della presentazione delle liste. Prendono ufficialmente forma, così, gli schieramenti a sostegno dei candidati che si contenderanno la fascia tricolore. Sulla scheda elettorale i cittadini giuglianesi si troveranno la bellezza di 25 liste, con un numero record di candidati al consiglio comunale.

8 le liste per Antonio Poziello, sindaco uscente, con 253 candidati, così come per Nicola Pirozzi – centrosinistra – che ha 236 candidati e Giuseppe Pietro Maisto – centrodestra- con 246 candidati. L’unica donna in corsa, Arianna Organo, è invece sostenuta da una sola lista, Potere al Popolo, con 25 candidati. Cliccando sui seguenti link si potrà consultare la composizione di tutte le liste per ogni candidato sindaco:

ANTONIO POZIELLO

NICOLA PIROZZI

GIUSEPPE PIETRO MAISTO

ARIANNA ORGANO