Giugliano, l’ex consigliera di Forza Italia Simona Palumbo candidata con Italia Viva

“Sarò in campo – ha detto – al fianco di Poziello con un programma di soli fatti e poche parole”





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Si rafforza Italia Viva. Ad approdare nelle fila di I.V. nelle ultime ore è stata Simona Palumbo, ex Consigliera comunale e candidata 5 anni fa nella lista di Forza Italia. “FATTI PER VIVERE” tre parole che avvalorano la mia scelta LIBERA.

“Saró in campo al fianco del candidato Sindaco Antonio Poziello, con un programma di soli FATTI e poche PAROLE!

Un progetto politico nuovo, in grado di fare la differenza ‘soprattutto’ a livello locale”, -spiega la Palumbo- “Ringrazio i militanti ed i dirigenti di Italia Viva che mi hanno accolta e fatta sentire a casa”.

