Giugliano, manifesti abusivi per le prossime regionali: la denuncia sui social

GIUGLIANO – Continuano a verificarsi casi di manifesti selvaggi per le prossime elezioni previste a settembre: come segnalato sul suo profilo Facebook da Vincenzo Risso, già consigliere comunale, sulla strada che porta ai lidi sono comparsi manifesti che sporcano la città. In questo caso, sono appartenenti alla lista Mastella, in merito alle elezioni regionali in Campania.

Un nuovo episodio dopo quello già accaduto nei giorni scorsi, riguardante l’affissione abusiva di manifesti politici presso la scuola media Gramsci-Impastato di via Selva Piccola.

