By Giovanna Iazzetta

Interrogatorio in corso





GIUGLIANO – Svolta nel caso Fammiano. Questa mattina un uomo è stato fermato ed è sotto interrogatorio, presso il commissariato di Giugliano, da diverse ore.

L’uomo, pare essere stato il responsabile dell’omicidio di Carmine Fammiano. Il 41enne è stato ucciso mentre svolgeva il suo lavoro da fattorino per una pizzeria. L’omicidio è avvenuto dove sono stati ritrovati i bossoli e fortemente indiziato del delitto è un commerciante della zona. Per il momento, pare, ancora non abbia confessato