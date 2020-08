Giugliano, omicidio Fammiano: il killer confessa, lite nata per banali motivi di viabilità

GIUGLIANO – Ha confessato l’assassino di Carmine Fammiano, dopo le prime voci che riportavano dell‘arresto di un indiziato arriva la conferma: si tratta di Paolo Di Nardo, giuglianese classe ’84. Dovrà rispondere di omicidio intenzionale aggravato dai futili motivi e porto abusivo di arma da fuoco.

Luce anche sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Fammiano: i due hanno cominciato una lite per banali motivi di viabilità in via Arco Sant’Antonio, dal battibecco è scaturito un inseguimento culminato in via Selva Piccola, dove Fammiano e Di Nardo sono scesi dalle rispettive vetture per cercare probabilmente lo scontro fisico. Qui l’arrestato ha estratto l’arma e ha fatto fuoco in direzione delle gambe della vittima, presumibilmente senza l’intenzione di uccidere. Ma la tragica fatalità ha voluto che il proiettile esploso recidesse l’arteria femorale di Carmine Fammiano, portando da lì a pochi minuti a morire dissanguato.

Il fermo è stato effettuato nella giornata di oggi dagli agenti di Polizia della Squadra Mobile di Napoli in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Di Nardo sarà difeso dall’avvocato Matteo Casertano. L’arresto arriva proprio alla vigilia dei funerali di Fammiano.