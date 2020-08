Giugliano, omicidio Fammiano: ritrovati bossoli

By Giovanna Iazzetta





GIUGLIANO – Proseguono le indagini sull’omicidio di Rosario Fammiano, 41enne giuglianese ucciso a seguito probabilmente di un tentativo di rapina. Il cerchio degli inquirenti si stringe attorno alla figura del presunto assassino, intanto in via Selva Piccola sono stati ritrovati alcuni bossoli.

Sarebbe quello, quindi, il luogo dell’agguato. Ferito alla gamba, all’altezza dell’arteria femorale, Fammiano è riuscito a rientrare in auto e a dirigersi verso via primo maggio per chiedere aiuto, morendo però dissanguato.

Le indagini proseguono e gli agenti del commissariato Giugliano Villaricca sembrano molto vicini all’identificazione del killer, che intanto potrebbe anticiparli costituendosi. Si indaga soprattutto nell’ambiente della microcriminalità.

