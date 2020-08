GIUGLIANO – Si terranno questa mattina alle 11 i funerali di Vincenzo Bencivenga, residente della fascia costiera deceduto nei giorni scorsi a 32 anni. La funzione religiosa sarà officiata presso la chiesa cristiana evangelica di via Casacelle.

Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo per lui sui social, alcuni amici stanno anche mettendo in piedi una raccolta fondi per la sua famiglia. Ieri una fiaccolata in suo ricordo a Licola, in piazzetta Cristoforo Colombo.