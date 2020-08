Giugliano, Raffaele Pacilio con Antonio Poziello: “Continuerò la lotta ai roghi tossici e per l’ambiente”

GIUGLIANO – “Da sempre lotto per le emergenze che affannano il nostro territorio ed in particolare per quella ambientale e per quella relativa la Popolazione Rom; emergenze, queste ultime, che generano tante preoccupazioni al nostro vivere quotidiano“, a dichiararlo è Raffaele Pacilio, avvocato e ambientalista che scende in campo nella coalizione a sostegno di Antonio Poziello sindaco.

“Ho sentito forte la chiamata dei tanti amici che, ancora una volta, mi hanno chiesto di metterci la faccia, il coraggio e la determinazione – continua Pacilio – In sintesi, mi hanno chiesto di far battere forte il mio cuore impegnandomi su questi temi!

Non è stato facile dire il mio si, ma l’ho fatto. Non arretrerò di un millimetro dall’impegno assunto che curerò con onestà, trasparenza ed attenta compartecipazione. Con Luigi Leonardi testimone di giustizia sotto scorta, sono candidato nella lista La Città in Movimento con Antonio Poziello Sindaco”

Domani la presentazione in diretta streaming

Si arricchisce la lista “Città in movimento”. Domattina, alle 10,00, sarà presentata la candidatura di Raffaele Pacilio, che ha aderito al progetto civico di ispirazione movimentista.

La conferenza stampa, in streaming sulla pagina Facebook di Antonio Poziello sindaco, vedrà la presenza di Poziello, del capolista, Luigi Leonardi, e di Raffaele Pacilio. Pacilio, attivista ambientale, da sempre impegnato nella battaglia contro i roghi tossici, ha guidato molte delle battaglie in difesa dell’ambiente degli ultimi anni.