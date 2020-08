Giugliano, rapina a mano armata in un noto bar del centro: ladri in fuga con ingente bottino

By Ciro De Liddo

GIUGLIANO – Rapina in un noto bar del centro: ladri in fuga con ingente bottino.

La rapina è avvenuta poco dopo la mezzanotte presso il bar History Cafè, in via Pozzo Nuovo. Due dipendenti si apprestavano a chiudere l’attività quando è giunto un Sh con in sella due giovani a volto coperto.

Uno dei due, sceso dal mezzo, ha chiesto ad una delle due dipendenti, che è stata poi scaraventata a terra. Le due minacciate con una pistola sono state costrette a dare ai rapinatori quello che volevano. I due malviventi hanno, infatti, portato via circa 3mila euro in contanti presenti nella cassa, le borse delle dipendenti nelle quali vi erano i cellulari e diverse bottiglie di champagne, dall’elevato costo.

Portata a termine la rapina, i due sono fuggiti non lasciando tracce. Sul caso, come riporta EdizioneNapoli, stanno indagando gli agenti del commissariato di Giugliano che in queste ore stanno analizzando i video delle telecamere di videosorveglianza installate sia all’interno del bar sia all’esterno. Si attendono eventuali aggiornamenti.

