By redazione

Giugliano, rapina al distributore con fucile e passamontagna: in due portano via l’incasso





GIUGLIANO – Paura al distributore di gas in via Ripuaria, dove ieri sera in due si sono presentati a volto coperto e hanno rapinato i dipendenti dell’incasso sotto la minaccia di un fucile. I fatti alle 21:30, i balordi sono arrivati a bordo di un’auto con cui successivamente si sono dati alla fuga.

Sul posto è giunta una volante della Polizia dal commissariato di Giugliano-Villaricca, al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’impianto che dovrebbero aver registrato i brevi, concitati momenti dell’azione criminale compiuta dai due assaltatori poi fuggiti con il bottino, non ancora quantificato.