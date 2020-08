By redazione

Giugliano, viola norme anti-Covid in un hotel: 40 persone bloccate





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Tensione in un albergo della fascia costiera giuglianese dove, nel pomeriggio di sabato 22 agosto, 40 persone sono rimaste bloccate a causa di un uomo che aveva violato le normative anti-Coronavirus. E’ accaduto a Varcaturo. Alcuni ospiti della struttura – come riportato da Il Roma – hanno aggredito verbalmente l’uomo, cercando anche di passare a vie di fatto. Dopo attimi di tensione è tornata la calma.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI