Incidente mortale sull’Autostrada A1, morti padre e figlio di 10 anni

CASSINO / CAIANELLO – Incidente mortale sull’Autostrada A1 Napoli-Milano: morti padre e figlio. L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri al chilometro 699 tra Cassino e Caianello, a perdere la vita un uomo di 40 anni e un bambino di 10 anni, residenti nella provincia di Salerno.

Da quando si apprende, i due stavano viaggiando a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato contro il guardrail: sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, che risulta ancora detto poco chiara; sul posto è arrivato anche il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

